مذيعة لبنانية.. معلومات عن فاتن موسى طليقة مصطفى فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بعد زواج دام لـ ٦ سنوات؛ انفصل الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

مصطفى فهمي تزوج من فاتن موسى، في عام 2015، وفي شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً فى لبنان حيث موطن زوجته.

وحسب سناء لحظي محامية مصطفى فهمي، في تصريحات لبرنامج et بالعربي، أن الطلاق تم بهدوء تام بين الطرفين، وأن الفنان وطليقته لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق وأن كل منهما يكن كامل الاحترام للآخر.

بينما فاتن موسى، أكدت عبر حسابها على إنستجرام، إن "البيان والأخبار المتداولة فيما يخص بأن الطلاق قد تم بهدوء تام ورضا بين الطرفين، غير صحيح أبدًا وعار تمامًا من الصحة"، مؤكدةً أنها لم تكن على علم بطلاقها "الذي تم غيابيًا"، بينما كانت تحضر مناسبة عائليةً في لبنان، وزوجها لم يتفق معها على أي شيء، كما لم يتم إخطارها رسميًا بالطلاق أو الاتفاق معها بشأنه، حسب قولها.

من هي فاتن موسى طليقة مصطفى فهمي؟

- ولدت فاتن موسى بلبنان في 26 أغسطس 1962.

- فاتن موسى عملت في بداياتها كصحفية، ثم معدة برامج، وبعد ذلك أصبحت مذيعة.

- قدمت برنامج "ما في دخان بلا نار" على قناة "نجوم" الإماراتية.

- عملت مستشارة إعلامية للفنان الخليجي فايز السعيد.

- شاركت في العديد من المهرجانات السينمائية والمسرحية.

- لم تكن الزوجة الأولى للفنان مصطفى فهمي، حيث تزوج مرتين قبلها، الأولى كانت سيدة إيطالية تُدعى "أرينا" وأنجب منها طفلين، ثم تزوج بعدها من الفنانة رانيا فريد شوقي عام 2007 وانفصلا في عام 2012.

وكان أخر ظهور لمصطفى وفاتن موسى، منذ أسابيع خلال سهرة جمعتهما بشقيقه الفنان حسين فهمي وزوجته ومجموعة من الأصدقاء بأحد مطاعم القاهرة.