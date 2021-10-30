إيمي سمير غانم تزور قبر والديها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

زارت الفنانة إيمي سمير غانم، قبر والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

ونشرت إيمي عبر ستوري حسابها على موقع "إنستجرام"، فيديو قصير من زيارتها لقبر والديها بالوفاء الأمل في مدينة نصر.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّعت جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

ورحل قبلها زوجها الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.