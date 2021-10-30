شكرا لقرائتكم خبر عن الإبداع مش بالكلام.. عبقرية نور والفيشاوى ومحمود ياسين وليلى فى الأدوار الصامتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستطيع الفنان المبدع أن يوصل إحساس الشخصية التى يؤديها بتعبيرات الوجه ونظرات العينين، ورغم أن التعبير بالصوت والكلمات والنص جزء هام من أساسيات التمثيل والتعبير عن الشخصية، فإن هناك عددا من الفنانين أبدعوا فى أعمال فنية وتألقوا فى أدوارهم واستطاعوا تجسيد شخصيات بدون أن ينطقوا أو يتكلموا كلمة فى العمل الفنى، ودون أن يكون هنا نص للتعبير عن الشخصية، فمنهم من أدى دور الأخرس ، والأبكم ، وفاقد النطق، أو اقتضى دوره ألا ينطق طوال العمل الفنى.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان المثقف المبدع الكبير نور الشريف الذى استطاع أن يبدع فى كل أدواره وأن يقدم العديد من الأدوار المتنوعة، ووصل إلى قمة إبداعه حين جسد معاناة الصم والبكم فى فيلم الصرخة ، أحد أهم أدواره التى قدمها عام 1991 ، وجسد فيه شخصية شاب أمى بسيط من الصم والبكم ، يقرر أن يتعلم القراءة والكتابة ولنه يقع فى يد باحثة تستغله وتستغل من هم فى ظروفه، حتى أن الفتاة التى أحبها استغلته وحاولت توريطه فى قضية اغتصاب، ويعبر الفيلم عن معاناة الصم والبكم من استغلال الأصحاء، ويأتى مشهد النهاية بانتقام الصم والبكم من هؤلاء الذين استغلوهم وذل بمحاولة إفقادهم نعمة السمع والكلام ، ويطلق نور الشريف فى نهاية الفيلم صرخة تعبر عن إنتصار هذه الفئة من ذوى الاحتياجات الخاصة.



مشهد من فيلم الصرخة مشهد من فيلم الصرخة

وطوال الفيلم لم ينطق الفنان نور الشريف بكلمة واحدة ولكنه عبر عن معاناة الصم والبكم بلغة الإشارة التى تعلمها وأتقنها ونظرات العينين وتعبيرات الوجه دون نص، واستطاع أن يبرز كل التفاصيل والمشاعر التى يشعر بها الصم والبم.

وكان من أبرز من قدموا شخصية الأخرس على الشاشة الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، الذى استطاع أن يجسد هذه الشخصية باتقان شديد فى فيلم الجراج الذى قام فيه بدور سايس فقير يعمل فى أحد الجراجات ويتعاطف مع بطلة العمل الفنانة نجلاء فتحى التى كانت تعمل هى وأولادها بالجراج بعد أن هجرهم الأب وعانت من مرض يهدد حياتها.



فاروق الفيشاوى فى فيلم الجراج

وبدون نص أو كلمات أبدع فاروق الفيشاوى فى هذا الدور الذى كان علامة فى مشواره الفنى، حيث كان الدور يختلف تماما عن الشخصيات التى جسدها الفيشاوى، ويعتمد على قدرة ومهارة الفنان فى تجسيد احاسيس الشخصية بالملامح والتعبيرات والنظرات دون نص أو كلام.

فيما كان أحد أهم الافلام التى جسدت شخصية الأخرس الفيلم الذى حمل نفس الاسم " الأخرس" والذى قام ببطولته الفنان الكبير محمود ياسين مع الفنانة مديحة كامل ، وقام فيه الفنان الكبير بدور مهندس يتعرض لصدمة عصبية ويفقد النطق بعد تسببه فى وفاة صديقه ، ليقوم محمود ياسين بأغلب مشاهده فى الفيلم دون أن يتكلم ويستخدم مهارته فى تجسيد مشاعر والشخصية على نظرات العين وتعبيرات الوجه وحركة الجسد، فابدع فى هذا الدور ليكون أحد أهم أدواره التى أكد الفنان الكبير أنه يعتز بها.



محمود ياسين فى فيلم الأخرس

وعلى الرغم من أن الفنانة الكبيرة ليلى فوزى لم تكن تقوم بدور خرساء فى فيلم ضربة شمس الذى عرض عام 1980 ، إلا أنها ظلت طوال الفيلم صامتة لا تنطق ولو بكلمة واحدة ، حيث قامت فى هذا الفيلم بدور من أهم وأبرز أدوارها وهو دور رئيسة عصابة للتهريب ، واستطاعت جميلة الجميلات تطويع ملامحها ونظراتها لتؤدى هذه الشخصية الشريرة المخيفة، وهو دور يختلف تماما عن الأدوار التى اعتادتها، وتمكنت الفنانة الكبيرة من تجسيده بنجاح كبير، ليصبح هذا الدور من أهم أدوارها المحفورة فى أذهان الجماهير.