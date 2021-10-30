شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يستكمل مشاهده فى مسلسله "وعد الشيطان" بشبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل الفنان عمرو يوسف مشاهده الداخلية ضمن أحداث مسلسله الجديد "وعد الشيطان"، فى ديكور خاص به باستوديو شبرامنت، حيث أوشك على الانتهاء من التصوير ليدخل العمل غرف المونتاج استعداداً للعرض فى شهر نوفمبر المقبل على أحد المنصات، وتصل حلقاته لـ 6 حلقات.

ويخوض عمرو يوسف خلال مسلسل "وعد الشيطان"، عالم ودراما السحر من منظور جديد، ويظهر خلال العمل بدور مدير مجموعة شركات تسويق عقاري، ويتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ومتزوج من عائشة بن أحمد.

ويشارك في بطولة مسلسل "وعد الشيطان"، بجوار عمرو يوسف كل من فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعي، محمد إبراهيم يسرى، مراد مكرم، وخالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللي كريم، وهو من إخراج كولين تييج، الذي عرض له هذا العام المسلسل السعودي رشاش.