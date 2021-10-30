شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى فى زيارة لقبر والديها سمير غانم دلال عبد العزيز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت النجمة إيمى سمير غانم، قبر والديها الفنانين الكبيرين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وهى الزيارة الأسبوعية التى اعتادت عليها منذ وفاتهما، ونشرت ايمى عبر ستورى حسابها على انستجرام، فيديو قصير يظهر زيارتها فى مقابر الوفاء الأمل بمدينة نصر.

وخرجت إيمي، برسالة مختلفة منذ أيام، على حالتها الخاصة بموقع "إنستجرام"، حيث اكتفت بكلمات بسيطة تستعين بها لتعلم كيفية مواكبة الحياة، قائلة: "لتغيير حياتك تحتاج إلى تغيير أولوياتك".



قبر سمير ودلال

وتعيش النجمة إيمي سمير غانم حالة من الحزن الشديد على رحيل والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وتحرص إيمي بين الحين والآخر على مشاركة صور لهما من أعمالهما الفنية أو أخرى نادرة تحمل ذكريات، ومرات أخرى كثيرة تتوجه لهم بالدعاء وتطالب الجمهور بالدعاء أيضا.

ونشرت إيمى سمير غانم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وهى ترتدى ملابس الإحرام، علقت على الصورة قائلة: "بحبك" وارفقتها بقلب،كتبت إيمى سمير غانم، رسالة حزينة وقاسية جديدة تطلب فيها من جمهورها الدعاء لها لتجاوز أزمتها الحالية التى تعيشها بعد وفاة والدها النجم الكبير سمير غانم ووالدتها النجمة القديرة دلال عبدالعزيز، حيث إنها تعانى من فترة صعبة بسبب رحيلهما.