شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عاشور يحيى حفلا غنائيا في نيويورك.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان ولاعب الاسكواش السابق رامى عاشور، حفلا غنائى الأول له خارج مصر، وذلك في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المنتظر أن يشهد الحفل غناءه أحدث أغانيه "أكلم مين" والتي سيطرحها يوم 4 نوفمبر المقبل.

وطرح لاعب الإسكواش السابق رامي عاشور برومو أغنية جديدة له تحمل اسم "أكلم مين"، حيث نشر فيديو قصير منها وهو يرقص بشوارع إحدى الدول الأجنبية، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "أكلم مين قريبا"، وهي من كلماته وألحانه، كما حرصت النجمة نيللي كريم زوجة شقيقه هشام علي دعمه والترويج للأغنية عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام".

ومؤخرا طرح رامي عاشور أغنية "النار القايدة" فى حفل زفاف شقيقه هشام عاشور والنجمة نيللى كريم، التي لاقت تفاعلا كبيرا عقب غنائه لها وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي وقتها.

واحترف رامي عاشور لعب الإسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الإسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا، كما حصل على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014.

وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017