شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "30 مارس" يتزيل قائمة إيرادات السينما ويسجل 580 جنيها في شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيرادات ضئيلة للغاية سجلها فيلم "30 مارس" بطولة الفنانون أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وخالد الصاوى، حيث حقق ليلة أمس الجمعة 580 جنيها، وهى إيرادات لم يسبق وحققها أي فيلم في السينما منذ 10 سنوات .

تدور قصة الفيلم فى إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه فى جريمة حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله فى رحلة لإثبات براءته، وذلك فى إطار من الإثارة والتشويق.

فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبرى فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجى المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.