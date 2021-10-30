صدمة في الهند بسبب وفاة بونيث راجكومار.. ومشاهير بوليوود ينعونه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

توفي الممثل الهندي بونيث راجكومار، عن عمر 46 عاماً بعد إصابته بسكتة قلبية يوم الجمعة.

وحسب بيان صادر عن مستشفى فيكرام في الهند: "بونيت راجكومار، البالغ من العمر 46 عامًا، تم إحضاره إلى مستشفى فيكرام في 29/10/21 بتشخيص نوبة قلبية، في وقت الوصول إلى حالة الطوارئ، كان المريض غير مستجيب وكان القلب قد توقف".

أضاف البيان: "على الرغم من الإجراءات المطولة والمتطورة، استمر المريض في عدم الاستجابة والانقباض، بذل فريق الخبراء الطبيين كل الجهود لإنقاذه، قبل إعلان وفاته".

ونعاه عدد من مشاهير بوليوود الذين أعربوا عن حزنهم، وبينهم الممثل سانجاي دوت والذي كتب عبر تويتر: "لقد كنت ألطف وأبسط شخص قابلته، لقد فقد العالم جوهرة أخرى، تعازيَّ القلبية لعائلتك وأصدقائك".

كما نعاه الممثل أنيل كابور، وكتب عبر تويتر: "صدمة وحزن للغاية.. أرسل تعازي القلبية ودعواتي للعائلة".

أيضا كتب الممثل أبهيشيك باتشان عبر تويتر: "أخبار مفجعة، ذهب مبكراً.. تعازيّ لعائلته ولمعجبيه.. سنفتقدك".

أيضا نعاه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قائلا عنه: "لقد انتزع القدر مننا ممثلًا غزير الإنتاج وموهوبًا.. ستتذكره الأجيال القادمة باعتزاز لأعماله وشخصيته الرائعة.. تعازي عائلته ومعجبيه".

بونيث راجكومار، هو نجل الممثل الهندي الكبير راجكومار، دخل في صناعة السينما كفنان طفل، وحصل على جائزة National Film Award لأفضل فنان طفل عن فيلم Bettada Hoovu، لاحقًا، ظهر لأول مرة في فيلم Appu في عام 2002 والذي حقق على الفور نجاحًا كبيرًا، ومن بين أفلامه التي لا تُنسى Raam، Hudugaru و Anjani Putra.