نشوى مصطفى تعلن تعرض ابنتها للتحرش: "كلمتني وهي مفزوعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، عن تعرض ابنتها للتحرش أثناء قيادتها السيارة بمنطقة الهرم.

وكتبت نشوى، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "النهاردة بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي (ونشرت صورة السيارة)، وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهي سايقة على كوبري ناحية الهرم المنصورية".

أضافت: "كلمتني وهي مفزوعة، قلت لها حاولي تصوريهم، وعملوا لها إشارات سافلة زي ما هو في الصورة كده".

تابعت: "الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري، وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم".

يذكر أن أخر أعمال نشوى مصطفى فيلم "شاومينج" عام 2021، مع النجوم: بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، حامد الشراب، أحمد سلطان، توني ماهر، وسامي مغاوري وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أشرف حسني، وﺇﺧﺮاﺝ شادي أبو شادي.