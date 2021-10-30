بينهم أنجلينا جولي.. غدا لقاءات حصرية لنجوم هوليوود في It’s Show time

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحل عدد من نجوم هوليوود ضيوفا على برنامج It’s Show time، المُذاع عبر قناة cbc، وذلك مساء غد الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء.

في لقاء حصري من هوليوود، تتحدث النجمة الكبيرة تشارليز ثيرون عن تجربتها السينمائية الأخيرة في الجزء الثاني من فيلم The Addam's Family. كما يروي أبطال فيلم The Eternals عن تفاصيل مشاركتهم في العمل، حيث تتوقف أنجلينا جولي عند مسألة تنوع الأعراق في الأسرة الواحدة داخل الفيلم، لأن ذلك يذكرها بشكل عائلتها، خاصة أنها اشتهرت بتبنيها عدد من الأطفال من أعراق مختلفة.

في نفس الحلقة يتحدث أبطال فيلم The Electrical Life of Louis Wain، المعروض حاليا في السينمات، والمنتظر عرضه على منصة أمازون الإلكترونية يوم ٥ نوفمبر المقبل، عن كواليس مشاركتهم في العمل، إذ يكشف بطل الفيلم بينيدكت كامبرباتش والمخرج ويل شارب ما يميز هذه التجربة السينمائية، فضلا عن رأيهم في شخصية الرسام البريطاني لويس واين، الذي يروي الفيلم سيرته الذاتية.

وعلى هامش حضوره لفعاليات مهرجان روما، ليشهد العرض الأول لفيلمه الأخير History of the Golden Man، يروي المخرج أوليفر ستون لـ It’s Show time تجربته في هذا الفيلم، بالإضافة لبعض مواقفه السياسية السابقة، خاصة أنه يقدم في الفيلم حوارا تاريخيا مع شخصية سياسية مثيرة للجدل، ألا وهو نور سلطان نزارباييف الرئيس السابق لدولة كازاخستان.

أيضا يشتهر المخرج البريطاني إدجار رايت بأفلامه الكوميدية المثيرة مثل Hot Fuzz و Baby Driver، لكنه في فيلمه الأحدث Last Night in Soho يقدم دراما نفسية من نوع مختلف، لذلك يتحدث عبر البرنامج عن الفيلم الذي كتبه وأخرجه، كما يتحدث أبطاله مات سميث وأنيا تيلور جوي.