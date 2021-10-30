محمد رمضان ينشر صورا من داخل قصر الأمير سلطان بن خليفة بن زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورًا له من داخل قصر سلطان بن خليفة بن زايد نجل حاكم دولة الإمارات سمو الشيخ خليفة بن زايد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الفنان محمد رمضان في الصور بجانب "طائرة" خاصة، ودراجة، وعلق: "من قصر الصديق الغالي والأخ الكبير الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد، ابن حاكم دولة الإمارات سمو الشيخ خليفة بن زايد الله وأول أحفاد رمز الشيوخ الشيخ زايد الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

وطرح الفنان محمد رمضان، مؤخرا أغنية "جو البنات" مع النجمين ريدوان ونعمان بلعياشي، عبر قناته على موقع "يوتيوب".

"جو البنات" هي الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وقدّمها الثلاثي في حفل افتتاح المهرجان.