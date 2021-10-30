فيديو| سمية الخشاب ترقص على أغنية "يا هناه" لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سمية الخشاب مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "الخشاب" في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "يا هناه" للهضبة عمرو دياب.

وعلقت "الخشاب" على الفيديو قائلة: "يا هناه".

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".