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فيديو| سمية الخشاب ترقص على أغنية "يا هناه" لعمرو دياب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سمية الخشاب مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "الخشاب" في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "يا هناه" للهضبة عمرو دياب.

وعلقت "الخشاب" على الفيديو قائلة: "يا هناه".

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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