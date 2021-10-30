صور وفيديو| محمد رمضان يُعلق على تكريمه بحفل مجلة هندية في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، فيديو لتكريمه في حفل أقامته مجلة "فيلم فير" الهندية، أقيم في دبي، بحضور عدد من نجوم بوليوود.

وكان لرمضان، لقاء مع برنامج " ET بالعربي" عن جمهور بوليوود خلال تكريمه بالحفل قال خلاله: "والله جمهور عظيم، وجمهور عنده سعة صدر إنه يتابع نجم عربي بيغني بالعربي وبيمثل بالعربي، وبيردوا المعروف لأننا كنا نتابع أميتاب باتشان ومكناش نعرف لغته، والفن في حد ذاته لغة".

جاء ذلك بحضور عدد من نجوم بوليوود، وبعض المشاهير العرب بينهم مهيرة عبد العزيز وستار سعد، وبثينة الرئيسي.

وكانت المجلة، قد أعلنت عن تفاصيل الحفل منذ ثلاث أسابيع، عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، منوهة أن الفنان محمد رمضان أحد المشاركين بالحفل.

وطرح الفنان محمد رمضان، مؤخرا أغنية "جو البنات" مع النجمين ريدوان ونعمان بلعياشي، عبر قناته على موقع "يوتيوب".

"جو البنات" هي الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وقدّمها الثلاثي في حفل افتتاح المهرجان.