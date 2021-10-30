بشرى تنشر صورا من جلسة تصوير خضعت لها في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة بشرى صورًا لها، خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت بشرى في الصور بشكل أنيق وجذاب، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وتعرضت الفنانة بشرى، لحادث بسيط في أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة، وكانت بصحبة مكاوي أحد مشاهير السوشيال ميديا.

وجاء في بيان صادر عن الجونة "انقلبت سيارة صغيرة كانت تقلها هي والسائق الذي تعرض هو أيضا للإصابة، وأكدت بشرى أنها تقوم ببعض الفحوصات الطبية الآن".

جدير بالذكر أن بشرى شاركت في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار في رمضان 2021، وتشارك حاليا في بطولة فيلم "معالي ماما".