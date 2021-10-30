حاول قتل والده بسبب وجبة من أجنحة الدجاج

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 07:22 مساءً - منذ 3 دقائق

في حادثة غريبة، فقد رجل من ولاية يوتا صوابه، وحاول إطلاق النار على والده، نتيجة عودة الأخير إلى المنزل بطلبية خاطئة من أجنحة الدجاج.

وأفادت قناة “إيه بي سي 4” الأمريكية المحلية أن المتهم، أليكا سوليافو (31 عاما) يواجه تهمة محاولة القتل وإطلاق النار بجرم من سلاح ناري، وذلك عقب محاولته قتل والده يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وذكرت الشرطة في إفادتها أن سوليافو استعاد سلاحا ناريا، ووجه البندقية إلى والده، بعد أن تشاجر على أجنحة الدجاج.

وعندما اكتشف سوليافو أن الأجنحة ليست من النوع الذي يحبه، شعر بالضيق وبدأ في الجدال مع والده، وتوسل الأب ألا يُطلق نجله النار عليه عليه الرصاص، لكنه أطلق 3 رصاصات طائشة لم تصبه، استقر أحدها في غسالة أطباق أحد الجيران، وفقا لصحيفة “ستاندرد إكزامينر”.

ونجح الأب في انتزع السلاح الناري من الابن في النهاية، وهرب من الشقة، بحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية.

وبعد هروب الأب، فر ابنه أليكا سوليافو قبل وصول الشرطة إلى المكان، ولكن تم القبض عليهم لاحقا وتم احتجازه في سجن مقاطعة ديفيس في فارمنغتون بولاية يوتا.