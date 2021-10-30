عيد ميلاد مفعم بالحب.. ديانا كرزون تحتفل مع جمهورها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة الأردنية ديانا كرزون بعيد ميلادها، ونشرت صورة مع زوجها الإعلامي معاذ العمري على صفحتها في موقع “إنستغرام” وأرفقتها برسالة رومانسية.

وكتبت ديانا رسالة مفعمة بالحب، جاء فيها: “عيدي اليوم مميز، مميز بكل تفاصيلو عيدي اليوم ملفوف بمحبتكم محبه بدون مقابل محبه اهل ودعوه حلوه من ست الحبايب (أمي) وخوفهم عليك من نسمه الهوا محبه جمهور معاك بكل لحظه بفرحك…بزعلك …بنجاحك…هم جيشك زي ماهم بيحكو”.

وأضافت: “حب اصحابك…يلي بساندوك بكل خطواتك واقفين بظهرك…بكل ظروفك…بحسو فيك حتى وهم بعااااااااااد عنك حب الزوج…يلي عطاك حب غير عن اي حب سند وظهر تسند عليه…أمان…وغيره واحلى حب…نفس ونظره من قطعه من قلبك بوجودها بتحسسك بالحب كلو (سلمى) بنتي يلي ثبتت الحب بيني وبين ابوها وملت علينا حياتنا يلي احلى شعور انو حدا يناديني أم سلمى أي نعم انا ومعاذ بطلنا مهمين كثير عند بيت أهلي وبيت حماي عشان سلمى صارت اساس الموضوع يعني بطلو يسألو عنا عندهم بس سلمى هي اهم منا طبعا بدون قصد عشان بشوف الموضوع طبيعي يمكن بساير بحالي”.

واختتمت ديانا رسالتها قائلةً: “عموما الله لا يحرمني منكم اهديت نفس اني اعمل براند خاص بعد مجهود كبير وفتره طويله عشان اعمل شي حلو اقدملكم ياه واهديه لنفسي وبدعي ربنا يوفقني وما يضيعلي تعب طولت عليكم بالكلام بحبكم – 30/10/2021”.

الجدير ذكره أن ديانا كرزون وعلى غرار أبرز نجمات العالم، قد أطلقت مؤخرًا خطها الجمالي الخاص بتركيبة طبيعية من معادن البحر الميت، يتضمن منتجين جماليين يعتنيان بالبشرة، هما D Lady للفتيات الراغبات بأن يهتممن بصحة بشرتهن ونضارتها، وD Baby يهتم ببشرة الأطفال الصغار.