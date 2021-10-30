درة تتحدث عن السعادة.. هذا ما قالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أن البعض يرى السعادة في امتلاك أشياء كثيرة، لكن النجمة التونسية درة كان لها رأي آخر عبرت عنه من خلال حسابها على “إنستغرام”.

درة نشرت صورة لها وتحدثت عن السعادة قائلة: “تذكر أن كونك سعيدًا لا يعني أن لديك كل شيء. هذا يعني ببساطة أنك ممتن لما لديك”.

من ناحية أخرى بدأت درة تصوير فيلمها السينمائي الجديد “جدران”، الذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب، قصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمد بركة، ويشاركها البطولة كل من نيقولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم.

ويعد فيلم “جدران” هو التعامل الثالث لدرة مع الشركة المنتجة بعد مسلسل “صديق العمر” وفيلم “الكاهن” الذي تشارك فيه الفنان الكبير حسين فهمي وبشاركهما البطولة فتحي عبد الوهاب، ومن المتوقع عرضه في موسم الشتاء القادم.