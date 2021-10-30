خالد الصاوي يكشف حالته الصحية: “شفت أسبوع عذاب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، كشف الفنان خالد الصاوي، تفاصيل حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه خضع لـ”كونسلتو” من أطباء العظام والمخ والأعصاب ومقاومة الألم والعلاج الطبيعي.

وأضاف قائلاً: “وأنا بجيب حاجة من ورايا حصلت تكة كده وفجأة زاد قوي قوي الألم مش بتدريج، وواخد من نص الوسط لغاية القدم في رجلي اليمين”.

وأكد أنه عاش فترة صعبة من الألم، قائلاً: “أول كام يوم كنت في عذاب وقضيت أسبوع عذاب حقيقي، وكنت بقول لأي حد من القريبين قوي مني زي أمي، ربنا يديها الصحة ويخليها، كنت بقول لها الموضوع بسيط جدًا وقلت لها بعد كده الصورة أوضح”.

وتحدث الصاوي، عن أول أسبوع من مرضه معتبرًا أنه لن ينساه قائلاً: “أسبوع لن أنساه ولا أتمناه حتى لأعدائي من العذاب”، لافتًا أن الأطباء شخصوا حالته بانزلاق غضروفي في نفس الموضع الذي حدث منذ 7 سنوات، والتي أجرى فيها جراحة انزلاق غضروفي.

وأوضح الصاوي، أن الأطباء رفضوا اقتراح إجراء جراحة، متابعًا: “الدكاترة أجمعوا على اقتراح الجراحة دلوقتي إنه مكروه جدًا ويجب استبعاده تماماً وبنتعامل مع البديل إلى أن يثبت العكس، وأنا متجهز نفسيًا” لافتًا أنه أصيب بفيروس سي وخضع للعلاج لمدة عام ونصف العام ولم يؤثر فيه.

ووصف خالد الصاوي ما مر به بأنه صدمة نفسية، قائلاً: “بتبقى صدمة نفسية فظيعة وأنا جاهز لكل الاحتمالات وعندي عزيمة وعندي إيمان”، مضيفًا: “أهم حاجة أن الواحد يبقى عنده إيمان وعارف أن ربنا هيقف معاه وعارف أنه إن شاء الله قادر ياخد الخطوة الأولى”.