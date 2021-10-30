سيف نبيل يواصل رحلة الملايين بأغنية “عالمية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل فيديو كليب أغنية النجم العراقي سيف نبيل الجديدة “أغنية” رحلة النجاح والتقدم بعد تخطي العمل حاجز 3 ملايين مشاهدة على قناة سيف الرسمية في موقع يوتيوب.

وتحتل أغنية “عالمية” منذ صدورها المراتب الأولى في قائمة ترند الموسيقى على “يوتيوب”، محققة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.

أغنية “عالميه” باللهجة العراقية، من ألحان سيف نبيل وكلمات محمد الواصف وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.

وجاء طرح الأغنية بمثابة مفاجأة لجمهور سيف نبيل، فحرص عدد كبير من محبيه على التفاعل مع جديده وتهنئته، فتلقى الكثير من التعليقات التي أثنت على تميّز الأغنية وأدائه للأغنيات الكلاسيكية.