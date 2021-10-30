شاهدوا هدية دريك لنفسه في يوم ميلاده.. لن تصدقوا ثمنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أتم النجم العالم دريك عامه الـ35، يوم الأحد المنصرم، في 24 أكتوبر، حيث احتفل مع أصدقائه بأجواء تنكرية في هذه المناسبة.

وقدم النجم لنفسه هدية خيالية في هذا اليوم، حيث اشترى ساعة نادرة من Richard Mille يبلغ ثمنها 5.5 مليون دولار.

وقد صنعت هذه الساعة لأول مرة عام 2019، وكان ثمنها في ذلك الوقت 2.8 مليون دولار.

وفي سياق منفصل، وعلى الصعيد المهني، يجسد دريك شخصية الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، في فيلم يتناول السيرة الذاتية للأخير.

وكان دريك قد أعرب عن رغبته في تجسيد شخصية أوباما؛ عندما صرّح لمجلة “بايبر” بأنه “يشاهد أوباما بشكل إيماني جداً، لدرجة أنه شعر بأنه مستعد بالفعل لتجسيده بدقة في فيلم سينمائي”.

ومن جهته، أعرب أوباما عن رضاه وسعادته باختيار دريك لهذا الدور، خاصة أن ابنتيه من معجبات دريك.