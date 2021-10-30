كلوي كارداشيان تصاب بكورونا للمرة الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غرّدت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معلنة عن إصابتها وابنتها ترو للمرة الثانية بفيروس كورونا.

وجاء في التغريدة : “أريد أن أخبركم أن نتيجة فحص كورونا لي ولابنتي ترو جاءت إيجابية؛ لذا توجب عليّ أن ألغي العديد من التزاماتي، وأنا آسفة لذلك”. وتابعت النجمة الأمريكية، البالغة من العمر 37 عاماً، بالقول :” لحسن الحظ أنني تلقيت التطعيمات المضادة لكورونا، لذلك سيكون كل شيء على ما يرام”.

كما ختمت تغريدتها بالقول إنها ستخضع مع ابنتها للحجر الصحي، وستتبعان البروتوكول الصحي المعتمد لحين شفائهما من فيروس كورونا. يذكر أن كلوي كارداشيان كانت قد أصيبت بفيروس كورونا في مارس/ آذار 2020؛ أي مع بداية الانتشار الواسع للفيروس، وذكرت حينها أنها لم تفقد حاستي الذوق والشم، لكنها عانت الكثير من العوارض الأخرى.