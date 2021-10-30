عزل نفسه مع عائلته.. جورج كلوني يخضع لقوانين أستراليا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصل النجم الأمريكي البالغ من العمر 60 عاماً، جورج كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين، البالغة من العمر 43 عاماً، إضافة إلى توأميهما إلى أستراليا لتصوير فيلم كلوني الجديد.

وبناء على القوانين التي تتبعها أستراليا لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فعلى الوافدين إليها الالتزام بالحجر لمدة أسبوعين.

وقد شوهد الممثل وزوجته المحامية في عقار يقع على الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز، وهما يتبادلان الحديث تحت أشعة الشمس، بحسب وسائل إعلام أجنبية.

كما ظهر توأما الزوجين البالغان من العمر 4 أعوام وهما الطفلة إيلا والطفل ألكساندر جالسين مع والديهما في الشرفة.

وكانت النجمة جوليا روبرتس قد وصلت أيضاً إلى أستراليا؛ حيث تقضي فترة الحجر الصحي الإجبارية أيضاً في قصر يبلغ سعره 56.9 مليون دولار، ويقع في فوكلوز ضواحي سيدني، وذلك لتصوير الفيلم الجديد “تذكرة إلى الجنة Ticket to Paradise” الذي يجمعها بجورج كلوني.

فيلم كوميدي رومانسي، من المتوقع أن يستمر تصويره لمدة شهرين اعتباراً من منتصف نوفمبر.

وسيلعب جورج وجوليا دور زوجين منفصلين يسافران إلى بالي في محاولة يائسة لمنع ابنتهما، التي تلعب دورها كايتلين ديفر، من الزواج وسيتم تصوير الفيلم بالكامل في كوينزلاند، ومن المتوقع أن يعرض الفيلم في 21 أكتوبر 2022.