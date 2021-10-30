قصر باكنغهام: تحديثات مهمة عن صحة الملكة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أكد قصر باكنغهام أن الأطباء طلبوا من الملكة “إليزابيث” أن تستريح لمدة أسبوعين آخرين على الأقل، فهي لن تشارك في أي ارتباطات وجهاً لوجه.

وعلى الرغم من غيابها الجسدي عن الأحداث خلال الأسبوعين المقبلين، سمح الأطباء للملكة بتولي ما يُوصف بالمهام المكتبية الخفيفة، بما في ذلك المقابلات الافتراضية.

وقد جاء آخر ظهور علني لها افتراضياً منذ يوم واحد، حيث بدت بحالة جيدة وسعيدة.

طلب الأطباء من الملكة البالغة من العمر 95 عامًا أن تأخذ قسطًا من الراحة عندما كانت تستعد للسفر إلى أيرلندا الشمالية في وقت سابق من هذا الشهر، وكُشف لاحقًا أنها أمضت ليلة في المستشفى لإجراء كشوفات أولية.

كما أن الملكة ألغت زيارتها إلى غلاسكو في وقت سابق من الأسبوع الماضي، حيث كان من المقرر أن تحضر قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26، وذلك بعد النصيحة الطبية للراحة. وقررت الملكة البالغة من العمر 95 عامًا البقاء في قلعة وندسور والمشاركة في المؤتمر عن طريق إرسال رسالة قامت بتسجيلها، بينما سيشارك في القمة أمير ويلز، الأمير “تشارلز”، وزوجته دوقة كورنوال، “كاميلا”، حيث أن الأمير “تشارلز” من أشد المتحمسين بشكل خاص للدفاع عن البيئة.

وأكد القصر أيضاً أن الملكة ستغيب عن الحدث السنوي لمهرجان الذكرى في 13 نوفمبر 2021- وهو حدث تذكاري مخصص لجميع الذين خدموا وضحوا من بريطانيا ودول الكومنولث- لكن الملكة تخطط للذهاب إلى النصب التذكاري في 14 نوفمبر حيث ستشاهد الخدمة الوطنية للذكرى من شرفة تشرف على منطقة الوايتهول بوسط لندن.