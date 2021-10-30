النجمة سيرين عبد النور بإطلالة جديدة بوزن زائد غير العادة والجمهور مصدوم!! – (شاهدها الآن)

كتب امير فتحي في السبت 30 أكتوبر 2021 05:46 مساءً - شاركت النجمة اللبنانية “سيرين عبدالنور” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصورة جديدة لها بإطلالة مختلفة.

وظهرت «عبدالنور» في صورتها الأخيرة مرتدية بدلة رياضية باللون الازرق أمام المرآة من منزلها بإطلالة عفوية مما نال إعجاب متابعيها. وبدت بملامح مختلفة عن غير العادة وبزيادة خفيفة عن وزنها، وكتبت تعليق ظريفا لجمهور قائلة: “تتخايلوا لو في مني ٢ الأولى سيرين والثانية شو كنتو عطيتوها اسم”، حيث تفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والإعجابات.

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من ناحية أخرى، حرصت سيرين عبد النور، علي تهنئة مواطنتها النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي والتغريدات القصيرة «تويتر».

ونشرت سيرين عبد النور، صورة للنجمة إليسا، وعلّقت قائلة : “مين حبيبة قلبي وحبيبة قلب الملايين مين المرأة الحنونة الحلوة صاحبة الاحساس والرأي الخطير مين غيرك #اليسا؟؟ ، عقبال سنين من النجاح والأمان لقلبك الحلو” .

وعلي الصعيد الدرامي، تألقت سيريـن عبدالنور مؤخرًا بعملها الدرامي الجديد لعام 2021 برفقة الفنان اللبناني عادل كرم بـ”مسلسل دور العمر” الذي عرض على منصة اتفرج بـ15 حلقة فقط وتضمن قصة درامية من نوع مختلف لها بشخصية “شمس” التي تسعى للانتقام والقتل بسبب خضوعها لعلاج نفسي قبل عدة اعوام.

دائما ما تلفت الفنانة سيرين عبدالنور الانظار باعمالها الدرامية ، وبدا ظهورها الاخير بغاية من القوة لا سيما ان القصة تضمنت شخصية مختلفة عن شخصية الفنانة وتطلب الدور جهد وتغيير جذري عن إطلالاتها المعتادة.

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