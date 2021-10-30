فاتن موسى تكشف عن خطوة اتخذها مصطفى فهمي للضغط عليها

كتب امير فتحي في السبت 30 أكتوبر 2021 05:46 مساءً - كشفت الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” في بيان لها عبر حسابها على إنستجرام عن قيام زوجها السابق الفنان المصري ” مصطفى فهمي ” بإيقاف رقم هاتفها الخاص كوسيلة للضغط عليها حتى لا تتمكن من التواصل مع أحد .

وأشارت فاتن موسى إلى أنها مازالت في بيروت مطالبة من الجميع عدم التواصل معها على هذا الرقم التي كانت قد حصلت عليه منذ زواجها وهو بإسم مصطفى فهمي حتى تحصل على رقم جديد .

وجاء في البيان : ” بيان لكل الأصدقاء والمعارف وكافة الزملاء من الوسط الإعلامي .. تفاجئت الآن وأنا لا أزال متواجدة في بيروت بأن مصطفى فهمي قام بإيقاف رقم موبايلي الشخصي الذي استخدمه وأتواصل من خلاله مع الجميع من مكتب فودافون في الغردقة ” .

وتابعت : ” خصوصا في ظل الصدمة التي تلقيتها منه وأنا في لبنان واضطرتني للتواصل دولي ومحلي وذلك لكون رقم هاتفي الشخصي بإسمه منذ أن اقتنيته عند زواجنا .. وقد فعلها بنية وهدف وقصد مضاعفة الضغط علي وقطعي عن التواصل مع الجميع ” .

واختتمت الإعلامية فاتن موسى بيانها قائلة : ” أرجو من الجميع عدم التواصل على رقمي المصري هاتفيا أو عبر تطبيق الواتس آب أو غيره لحين إرسال رقما جديدا ” .

يذكر أن المحامية ” سناء لحظي ” كانت قد أعلنت منذ أيام عن طلاق موكلها الفنان مصطفى فهمي من زوجته فاتن موسى مشيرة إلى أن الإنفصال تم بهدوء تام وأنهما لا يرغبان التحدث عن التفاصيل .

وهو الأمر الذي نفته الإعلامية فاتن موسى حيث أكدت على أن الطلاق تم غيابيا لتواجدها في لبنان وأنها علمت بخبر طلاقها من السوشيال ميديا والمحامية سناء لحظي .