مقدّم برامج شهير يتّهم الأمير هاري بالمثلية الجنسية: قبّلني قبل ميغان ماركل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الممثل ومقدم البرامج العالمي بادي ماكغينيس (48 عاماً)، أن الأمير هاري (37 عاماً) كان قد احتضنه وقبّله أثناء حفلة راقصة عام 2016، قبل لقائه بميغان ماركل، وفق ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي التفاصيل، كشف بادي ماكغينيس أنه كان يرقص حاملاً زجاجتين من المشروب مع الأمير هاري الذي انتهى بتقبيله أمام الموجودين ومن بينهم أعضاء فرقة “ون دايركشن” One Direction لويس توملينسون ونايل هوران. وكان ماكغينيس عاري الصدر وملتصقاً بالكامل بهاري.

وأكمل ماكغينيس أن هاري قد أرسل له رسالة نصية في اليوم التالي وعبّر فيها عن مدى روعة الحفلة وسأله عن حال رأسه بعد شرب الكثير من الكحول.

وتابع مقدم برنامج Top Gear أن القبلة حدثت في حزيران (يونيو) 2016، وجاءت قبل أسابيع قليلة فقط من لقاء هاري بزوجته الحالية ميغان ماركل.

وفي سياق متّصل، تُستبعد عودة الأمير هاري إلى بلاده لا سيما مع كشفه عن المزيد من التفاصيل حول العنصرية المزعومة تجاه زوجته في مذكراته التي ستنشر في نهاية عام 2022. ويذكر أن الأمير هاري عاد مرتين فقط إلى المملكة المتحدة منذ التخلي عن واجباته الملكية، الأولى من أجل حضور جنازة الأمير فيليب في نيسان (أبريل) والثانية عند إزاحة الستار عن التمثال الخاص بوالدته الراحلة.