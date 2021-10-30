بعد تكريمه في تونس.. الاتحاد العام للفنانين العرب يهنّئ صادق الصبّاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هنأ الاتحاد العام للفنانين العرب، المنتج اللبناني صادق الصبّاح، وذلك لتكريمه في تونس، حسبما جاء في إعلان مهرجان “أيام قرطاج السينمائية”، في بيان له حول دورته الـ32، التي تُقام في الفترة من 30 تشرين الأول إلى السادس من الشهر المقبل.

وجاء في نص تهنئة الاتحاد، برئاسة نقيب المهن السينمائية مسعد فودة، أنّ تكريم الصباح الذي يُعدّ “أيقونة الإنتاج”، هو تتويج لرحلة عطاء مهنية وإنسانية زرعها بحبات عرق وجهد وتميّز وإبداع.

ويُكرّم مهرجان “أيام قرطاج السينمائية”، الصبّاح نظراً إلى مكانته الكبيرة على خريطة السينما العربية ورؤيته الواعية تجاه الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والتوزيع، فهو يمتلك تاريخاً عريقاً من العمل الفني والاعلامي منذ أكثر من ستين عاماً.

وبدأت شركة “سيدرز آرت برودكشن” (صباح إخوان، شركة صباح للإعلام)، أخيراً في توسيع دائرة إنتاجها الدرامي، حيث اتجهت نحو إنتاج أعمال عربية مميزة، كان منها مسلسل “ملوك الجدعنة” لمصطفى شعبان وعمرو سعد، في رمضان الماضي 2021.