أحمد السعدني خائف بغرفته في الفندق.. شاهدوا ما حصل معه!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري أحمد السعدني عن معاناته فوبيا الأماكن المرتفعة، مشيراً إلى مخاوفه التي يتعرّض لها ولا يعرف كيف يتصرف خلالها.

ونشر السعدني، عبر خاصية “ستوري” في “انستغرام”، صورةً للفندق الذي يُقيم فيه، أظهرت مكان غرفته في طابق مرتفع للغاية. وعبّر الفنان المصري عن استيائه من الارتفاع الشديد لغرفته، حتى بدت الأماكن والمرتفعات حولها وكأنّها أشياء صغيرة بالأسفل؛ بسبب الارتفاع الشاهق.

وعلّق أحمد السعدني على المشهد، قائلاً: “إنني أخاف من الأماكن المرتفعة، وهذا شباك غرفتي في الفندق المقيم به”. وأرفق تعليقه بوجهٍ تعبيري وتبدو عليه الصدمة.

وكان السعدني قد فاجأ متابعيه بنشر صورة جديدة له في “انستغرام”، ظهر فيها بشكلٍ مختلف كأنّه نسخة طبق الأصل من مواطنه الفنان أحمد صلاح حسني، وسط تفاعل كبير من نجوم الفن.

وظهر السعدني بـ”لوك” يبدو غريباً، حيث استغنى عن شعره الطويل وظهر برأس أصلع، بالإضافة إلى ذقن كثيفة وعيون خضراء، كاشفاً عن سبب ظهوره بهذا الشكل، قائلاً: “فلتر أحمد صلاح حسني”، مع وجهٍ تعبيري ضاحك.