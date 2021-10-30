محمد عطية يطرح “طنّش”.. “دي أزمة كبيرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر النجم المصري محمد عطية أغنية جديدة بعنوان “طنش” عبر المتاجر الموسيقية وموقع “يوتيوب”.

أغنية “طنش”من كلمات وألحان محمد عطية، وتوزيع نادر حمدي، أمّا الكليب فقام محمد عطية بتصويره على مدار يومين في لبنان تحت إشراف المخرج جاد شويري.

وعبّر محمد عطية عن سعادته بتفاعل ونجاح الأغنية مع الجمهور، مشيرًا إلى أن “طنش” هي خطوة مهمة في مشوار طويل، كما قدم الشكر لكل فريق العمل والمخرج جاد شويري، والمنتج محمد علام صاحب شركة “كيوب ميوزك”.

وقال “عطية”: “الحمد لله الأغنية دى كان مهمة جدا بالنسبالي عشان المرحلة اللي قبل تصويرها كنت محبط جدا بسبب عوامل كتير مختلفة على جميع الأصعدة. اسهل حاجة إن الإحباط يقعدك جنبه و يخليك تفقد الثقة و الإيمان بنفسك، عمرى ما خليت حاجة توصلني لده”.

وأضاف: “(طنش) خطوة فى مشوار لسه طويل، شكرا لكل الناس اللي ساعدونى إن الأغنية تطلع للنور، المنتج محمد علام اللى مؤمن بيا وواقف جنبي من سنين، أخويا و صديقي العبقرى نادر حمدى اللي بيتعامل معايا كأنى إبنه، بيهتم بشغلي كأنه شغله والحقيقة إن اللىً زى نادر مابقوش موجودين دلوقتي، عبير الجارحى اللي كانت علي وشك انها يا تقتلنى يا تنتحر بسبب الاغنية دي، هي اللي وقفت الاغنية دي علي رجلها وطلعتها بالشكل ده، چاد شويري اللى فضل يقنعني بحاجات كنت معترض عليها ونفذتها وطلع كل كلامه صح، سارة حسنى المثال للصاحب الجدع اللي بيقف معاك حتي لو مش مقتنع و ميرنا الهلباوى اللي كانت متواجدة فى اغلب فترات التحضير وكانت بتقدم دعم معنوي كبير و بتسعى معايا عشان اعرف اصور الاغنية”.

واختتم محمد عطية قائلاً: “شكرا لكل الناس اللي اتفرجت و عجبتهم الاغنية و لكل الناس اللي اتفرجت و ما عجبتهمش الاغنية … ان شاء الله اللي جاي احسن و احسن”.

الجدير ذكره أن كليب أغنية “طنش” حقق أكثر من مليون مشاهدة بعد 10 أيام فقط من صدورها على “يوتيوب”.