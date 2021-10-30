بفيديو من البروفات.. عاصي الحلاني يشوّق الجمهور لمهرجان الموسيقى العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتواجد النجم اللبناني عاصي الحلاني في مصر، إذ يجري بروفات خاصة لحفلتيه ضمن الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية.

ونشر عاصي الحلاني فيديو من البروفات، الخاصة بالمهرجان وعلّق قائلاً: “التحضير والتمارين مع الفرقة الرائعة لاحياء حفل ١ نوڤبر في مكتبة الأسكندية وحفل ٥ نوڤمبر دار الأوبرا القاهرة”.

وسيحيي “الحلاني” حفلين من أقوى حفلات المغنين العرب بدورة المهرجان لهذا العام، إذ يلتقي الجمهور في 1 نوفمبر على مسرح مكتبة الإسكندرية بدار الأوبرا المصرية في الإسكندرية، وفي 5 نوفمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في القاهرة.

وسيُقدم عاصي الحلاني خلال الحفلين مجموعة من أغانيه، منها “بحبك وبغار” و”وأنا مارق مريت” و”إن كان عليا” و”بالعربي” و”مثل الكذبة”، إضافة لبعض من أغاني الفلكلور اللبناني وأخرى لكبار المطربين العرب.

وستشهد الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية مشاركة عدد كبير من الفنانين العرب أمثال ماجدة الرومي، أصالة، سميرة سعيد، وائل جسار، صابر الرباعي، محمد عساف، عبادي الجوهر بالإضافة لعاصي الحلاني.

الجدير ذكره أن عاصي الحلاني أصدر ألبومه الجديد “كل الفصول” في شهر مايو الماضي، ويتضمن الألبوم 11 أغنية منوعة بين اللون المصري، اللبناني، الخليجي، البدوي والعراقي، وهي: “حبيبي، خلص بيكفي، مغروم اه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين اجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف انساك، بعدو قلبي”.

كما أطلق عاصي الحلاني أغنية “حبيبي” الديو مع نجله الوليد الحلاني على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقي، وتوزيع طوني سابا، وإخراج احمد المنجد الذي قدم عاصي وابنه بصورة راقية جدًا مليئة بمشاعر الأبوة.