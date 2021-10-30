نجوى كرم تستقبل العام الجديد في دبي.. التفاصيل قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن مشاركتها في احتفالات العام الجديد 2022 بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

ونشرت نجوى كرم مقطع ممنتج عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي، أشارت من خلاله إلى أنها ستحيي ليلة رأس السنة بدبي، وعلّقت قائةً: “التفاصيل قريبًا”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور نجوى كرم، فأبدى محبوها في الإمارات والبلدان العربية المجاورة حماسهم للحفل، كما تبادلوا التعليقات معها، مؤكدين أن ليلة رأس السنة ستكون بالطبع مميّزة بحضورها.

على صعيد آخر، تواصل نجوى كرم حصد أصداء أحدث أعمالها الفنية، أغنية “مغرومة 2” كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، وأغنية ”ساحر قلوب” كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو.