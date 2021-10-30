كارول سماحة تتلقى تهنئة خاصة من أحلام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بادرت النجمة الإماراتية أحلام في تهنئة زميلتها النجمة اللبنانية كارول سماحة على صدور أغنيتها الجديدة “يا شباب يا بنات” من خلال تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”.

وعبّرت أحلام عن إعجابها بأغنية كارول سماحة “يا شباب يا بنات”، إذ قالت بتغريدتها: “الله الله الله اعشق صوتها كارول سماحة”.

من جانبها شكرت كارول سماحة، أحلام على رأيها وعبّرت عن محبّتها لها فردّت عليها قائلةً: “والله الله الله على إحساسك وقلبك حبيبتي”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تهنئ فيها كل من أحلام وكارول الأخرى على أعمالها الفنية وإنجازاتها.

وكانت كارول سماحة قد أصدرت كليب أغنية “يا شباب يا بنات” منذ أيام، والعمل من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميسكيان وإخراج بتول عرفة وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.