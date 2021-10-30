- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن موسى تحذر أصدقاءها من التواصل على رقمها الخاص.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذرت فاتن موسي، أصدقاءها بالوسط الإعلامي، من التواصل مع رقمها الخاص، وكتبت عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام: "بيان لكل الأصدقاء والمعارف وكافة الزملاء من الوسط الإعلامي، تفاجأت الآن وأنا لا أزال متواجدة في بيروت بأن مصطفى فهمي قام بإيقاف رقم موبايلي الشخصي الذي استخدمه وأتواصل من خلاله مع الجميع".
وأضافت موسى "خصوصاً في ظل الصدمة التي تلقيتها منه وأنا في لبنان واضطرتني للتواصل هاتفياً دولياً ومحلياً، وذلك لكون رقم هاتفي الشخصي باسمه منذ أن اقتنيته عند زواجنا، وقد فعلها بنية وهدف وقصد مضاعفة الضغط عليّ وقطعي عن التواصل مع الجميع، أرجو من الجميع عدم التواصل على رقمي المصري هاتفياً أو عبر تطبيق الواتس أب أو غيره لحين إرسال رقماً جديداً".
بيان فاتن موسي
وتزوج مصطفى من فاتن عام 2015 بعيدا عن أعين الإعلام، حتى فاجأ الجمهور بعد ذلك بظهورها معه، لكن بعد عامين من زواجهما أعادا فى خطوة جريئة إقامة حفل زفافهما مجدداً في ديسمبر عام 2017.
وارتدت العروس فستان زفاف أنيق آنذاك خلال الحفل الذى أقيم فى لبنان، حيث موطن فاتن التى عملت فى بداياتها كصحفية ثم معدة برامج وبعد ذلك أصبحت مذيعة وطوال السنوات الماضية، كان الثنائى يظهران بصور رومانسية.
وفى ديسمبر الماضى احتفلت فاتن بذكرى عيد زواجها من الفنان الكبير ونشرت صورا من زفافهما قائلة: "ذكرى زواجنا مجرد احتفال مؤقت، لكن زواجنا هو الذكرى الخالدة.. كل عيد زواج وأنت غرامى"، ليتفاجأ الجميع خلال الساعات الماضية بخبر الانفصال.
فيما أكدت الإعلامية فاتن موسى، أنها تلقت نبأ طلاقها من الفنان مصطفى فهمى، عن طريق المحامية سناء لحظى، والسوشيال ميديا، قائلة :"علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية أول أمس".