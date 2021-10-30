شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن موسى تحذر أصدقاءها من التواصل على رقمها الخاص.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت فاتن موسي، أصدقاءها بالوسط الإعلامي، من التواصل مع رقمها الخاص، وكتبت عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام: "بيان لكل الأصدقاء والمعارف وكافة الزملاء من الوسط الإعلامي، تفاجأت الآن وأنا لا أزال متواجدة في بيروت بأن مصطفى فهمي قام بإيقاف رقم موبايلي الشخصي الذي استخدمه وأتواصل من خلاله مع الجميع".

وأضافت موسى "خصوصاً في ظل الصدمة التي تلقيتها منه وأنا في لبنان واضطرتني للتواصل هاتفياً دولياً ومحلياً، وذلك لكون رقم هاتفي الشخصي باسمه منذ أن اقتنيته عند زواجنا، وقد فعلها بنية وهدف وقصد مضاعفة الضغط عليّ وقطعي عن التواصل مع الجميع، أرجو من الجميع عدم التواصل على رقمي المصري هاتفياً أو عبر تطبيق الواتس أب أو غيره لحين إرسال رقماً جديداً".



بيان فاتن موسي

وتزوج مصطفى من فاتن عام 2015 بعيدا عن أعين الإعلام، حتى فاجأ الجمهور بعد ذلك بظهورها معه، لكن بعد عامين من زواجهما أعادا فى خطوة جريئة إقامة حفل زفافهما مجدداً في ديسمبر عام 2017.