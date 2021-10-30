شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تروج لحكاية "حتة من القمر" من مسلسل "زى القمر" بصور من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة لقاء الخميسى على مشاركة جمهورها عبر حسابها على انستجرام، صورا من كواليس دورها في حكاية "حتة من القمر" من مسلسل "زى القمر" والتي تعلب فيها دور البطولة.

وظهرت الفنانة لقاء الخميسى بوحمة فى وجهها، ووضحت للمتابعين مواعيد عرض العمل بدأ من اليوم، في الساعة 8.00 مساء.



الحساب الرسمى للقاء الخميسى على انستجرام

يذكر أن مسلسل "زى القمر" عرضت منه خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة، و"واحد فى المية" بطولة صابرين، و"أنا قبلت"، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب، و"اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر، و"مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة "ان كبر ابنك" بطولة وفاء عامر.



لقاء الخميسى تجهز لدورها فى العمل الفنى



لقاء الخميسى

وشاركت لقاء الخميسي فى بطولة مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، من بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وغيرهم.



لقاء الخميسى

الفنانه لقاء الخميسى

وكان الموسم الأول من مسلسل زى القمر، شهد عرض حكايات"حتة مني"، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوى، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.