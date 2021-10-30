شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الروسي " تجاذب " بسينما الهناجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم الروسي " تجاذب " بسينما الهناجر ، اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وهو فيلم خيال علمى من إنتاج عام 2017 ، ومن إخراج فيودور بوندارتشوك.

ويتناول فيلم "تجاذب" قصة مركبة فضائية من خارج كوكب الأرض تحطمت في منطقة تشيرتانوفو في موسكو مما جعل الحكومة الروسية تتخذ قرارا بالأحكام العرفية على الفور،ويشتعل غضب السكان المحليين , وتقوم السلطات الروسية باعتقال الكائن الفضائي وتجري الاحداث لمحاولة هروبه وعودته من حيث اتي .

الجدير بالذكر أن الفيلم يعد من اضخم الافلام السينمائية في مجال الخيال العلمي، حيث استعان المخرج بدعم من الجيش الروسي الذي قام بتوفير المدرعات وطائرات الهليوكوبتر وطائرات بدون طيار و المركبات المضاده للغاز , بالاضافة لحاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنستوف .

ويأتى عرض الفيلم في إطار برنامج التعاون بين جمعية الفيلم و صندوق التنمية الثقافية من ناحية ومن ناحية اخري في اطار برنامج التعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.