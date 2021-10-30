شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات الأوبرا المصرية كاملة العدد في موسم الرياض بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وأحمد فاروق سفير مصر بالرياض، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا الليلة المصرية الأولى في موسم الرياض، والتى أحياها الأوركسترا الشرقي للموسيقي العربية، تحت إشراف الفنانة جيهان مرسى وبقيادة المايسترو حازم القصبجى، وأقيمت على مسرح محمد عبده وسط حضور جماهيري حاشد تجاوز خمسة عشر الف مشاهد.

أكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن الفنون إحدى الوسائل الهامة لتعزيز الهوية وتنشيط الذاكرة الإبداعية، مشيرة إلى دورها الهام في توطيد أواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب ، وتابعت ان الفعاليات الفنية التبادلية بين مصر والمملكة العربية السعودية تأتي تاكيدا علي قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين واستكمالاً للتعاون بينهما فى مختلف المجالات .

ومن جانه، قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ان فرق الموسيقي العربية تعد سفيرا للطرب المصري والعربي بما تقدمه من محتوى فني يستعيد امجاد الماضي بروح العصر وهو ما تجلي خلال المشاركة المصرية في موسم الرياض.

الموسيقى العربية فى السعودية

كما اعلن المستشار تركي ال شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي ان حفلى الاوركسترا المصري للموسيقي العربية يومي الجمعة والسبت ٢٩ ، ٣٠ أكتوبر علي مسرح محمد عبده نفذت تذاكرهما واصبحا كاملا العدد وهو ما يؤكد الحضور القوي للفنون المصرية في المشهد الثقافي العربي .

بدأ الحفل بموسيقي نبتدي منين الحكاية ، وتألق المطربة ايمان عبد الغني بأغنيات في يوم وليلة ، أما براوه ، مقادير ، أنا بعشقك . وتغني المطرب احمد عفت بالهوا هوايا ، الحلوة ، موعود ، ودويتو حاجة غريبة ، كما تجلت المطربة مي فاروق و اشعلت المسرح وهتف لها الجمهور فى اغانى الف ليلة وليلة ، فكروني ، وتصدق.