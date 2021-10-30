شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبي تقبل علم العراق خلال حفلها فى مهرجان بابل الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة نوال الزغبى، أمس الجمعة، حفلا غنائيا في بغداد ضمن حفلات مهرجان بابل الدولى في العراق، وقدمت نوال خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، وخلال الحفل قبلت نوال علم العراق وسط تصفيق شديد من الجمهور، وقال نوال:" أحلى عالم".





وطرحت مؤخرا نوال الزغبى أحدث أغانيها على "يوتيوب" والتي تحمل اسم "عكس الطبيعة" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم .

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبي قد كشفت عن اسم ألبومها الجديد والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، كما أعلنت فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر" عن اسم الألبوم وهو "عكس الطبيعة"، ويتضمن الألبوم 4 أغنيات، من بينها أغنيتان باللهجة المصرية وأغنية باللهجة اللبنانية وأغنية باللهجة الخليجية، تصوّرها جميعها على طريقة الفيديو كليب.

وأحيت النجمة نوال الزغبى مؤخرا حفلا غنائيا بسوريا، ونشرت صورة بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، كما أعرب متابعوها عن سعادتهم لذلك الحفل متمنين إقامة حفل غنائى في لبنان أيضًا.