شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نوفمبر .. دلال عبد العزيز تظهر فى فيلم "فرق خبرة" آخر أعمال الفنانة الراحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد دور عرض السينمات لاستقبال فيلم "فرق خبرة" للفنان محمد الشرنوبى، بدءا من الأربعاء الموافق 3 نوفمبر المقبل، وينتظر جمهور السينما ظهور الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز خلال أحداث الفيلم.

وظهرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز مميزة كعادتها فى البرومو الرسمى لفيلم "فرق خبرة" مع محمد شرنوبى وهدى المفتى، حيث يعد هذا الفيلم آخر أعمال دلال عبد العزيز والتى لم يمهلها القدر لمشاهدته عند عرضه.

فيلم "فرق خبرة" كان يحمل سابقاً اسم "الفنار" قبل تغييره، وهو بطولة محمد الشربونى، هدى المفتي، دلال عبد العزيز، محمود البزاوي، طه دسوقى، سينيتا خليفة، والفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب، ويجسد شربونى خلال الفيلم دور شاب من طبقة متوسطة يعمل مصمم جرافيك، بينما تظهر هدى المفتى بدور فنانة ورسامة تاتو شابة.

من ناحية أخرى انضم الفنان محمد الشرنوبى لأبطال فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"، الذى تقوم بطولته الفنانة مى عمر وهشام ماجد، من إخراج عثمان أبو لبن، وهو الفيلم المأخوذ عن وراية كتبها المؤلف محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية هيبتا.