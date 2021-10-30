"كباتن الزعتري" يشارك في "أيام قرطاج السينمائية".. يُعرض بمصر 3 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك فيلم "كباتن الزعتري" في المسابقة الرسمية لمهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ32، والتي من المقرر انطلاقها اليوم 30 أكتوبر وتستمر حتى 6 نوفمبر، ويليها مشاركة في مهرجان أجيال من 7 - 13 نوفمبر ويأتي هذا بالتزامن مع إطلاقه في دور العرض في مصر 3 نوفمبر المقبل.

كان الفيلم فاز بجائزة أفضل فيلم عربي وثائيقي طويل من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وأهدى المخرج والمنتج المصري علي العربي الجائزة لكل اللاجئين في العالم، ووقف إلى جانبه محمود وفوزي بطلا الفيلم وباقي فريق العمل على المسرح في فرحة وترحيب من الحضور، ليعبروا عن سعادتهم بتلك اللحظة الاستثنائية التي أعطتهم الفرصة للهروب من الواقع.

"الصراحة أنا مبسوط كتير إني موجود هون ومش في المخيم، وبتمنى لكل اللاجئين يطلعوا بره العالم ويكونوا موجودين مثل أي إنسان عادي"، يقول محمود بينما عبر صديقه فوزي عن الاحتفاء والحب الذي لاقاه منذ وصوله بقوله "فعلاً مصر أم الدنيا"، لم تكن السعادة في هذه اللحظة مجرد احتفال طاقم عمل فيلم يكسب الجوائز ولكنها انتصار لحلم رغم كل الصعاب التي وجهها يتحقق عن صديقين جمعهما شغفهما وإصرارهما على أن لا تُسلب منهم أحلامهم، عن قضية عربية بمنظور إنساني يمكن لأي شخص أن يتعلق بها ويرى نفسه من خلالها.

يعد هذا أول فيلم وثائقي طويل لعلي العربي، مخرج ومنتج الفيلم الذي أمضى 8 سنوات في العمل على فيلم كباتن الزعتري في مخيم الزعتري، الأردن. مع المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء ومايكل هنريكس والمنتجين الاستشاريين مارك لطفي ودانيال ج شالفين. Dog Woof هي الموزع الدولي للفيلم بينما تتولى شركة Film Clinic Indie Distribution توزيع الفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتابع "كباتن الزعتري" صديقين هما محمود وفوزي يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن ولديهما حلم لا يموت في أن يصبحا لاعبي كرة قدم محترفين، بينما يواجهان الواقع الصعب في حياتهما.

بدأ علي العربي كمخرج ومنتج وثائقي في دريم تي في (مصر). واصل إنتاج أفلام وثائقية لـ ZDF وStern TV Germany وNational Geographic في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في عام 2015، أسس العربي شركة Ambient Light، وهي شركة إنتاج مقرها القاهرة حيث يركز على العديد من الموضوعات ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل نزوح اللاجئين وحقوق المرأة والطفل حاليًا، يعمل العربي في العديد من المشاريع الإقليمية والدولية، بما في ذلك إنتاج مشترك للفيلم الطويل أسطورة زينب ونوح للمخرج يسري نصرالله.