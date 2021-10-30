اليوم.. عرض حكاية "حتة من القمر" للقاء الخميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة لقاء الخميسي لحكاية "حتة من القمر"، ضمن أحداث مسلسل "زي القمر"، المقرر عرضها اليوم على شاشة "Cbc"، في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

ونشرت لقاء صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت "تابعونا النهاردة إن شاء الله أول حلقة الساعة 8 على "Cbc"، حدوتة حتة من القمر، إن شاء الله تعجبكم".

يذكر أن الحدوتة بطولة لقاء الخميسي ومحمد العمروسي ونور محمود وأمجد عابد ومحمود الشرقاوي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.