صور| أحمد الفيشاوي يمارس التمارين الرياضية داخل "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "الفيشاوي" في الصور وهو يمارس التمارين الرياضية من داخل "الجيم"، وعلق: "العودة إلى وضع الوحش المتجدد".

ومن ناحية أخرى، ينتظر الفيشاوي عرض فيلم "ريتسا" من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري، ويقوم ببطولته كل من: محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، كارولين عزمي ومي الغيطي ومريم الخشت وعائشة بن أحمد.

الفيلم تدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطًا بينها.