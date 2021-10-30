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صور| أحمد الفيشاوي يمارس التمارين الرياضية داخل "الجيم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "الفيشاوي" في الصور وهو يمارس التمارين من داخل "الجيم"، وعلق: "العودة إلى وضع الوحش المتجدد".

ومن ناحية أخرى، ينتظر الفيشاوي عرض فيلم "ريتسا" من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري، ويقوم ببطولته كل من: محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، أمير المصري، كارولين عزمي ومي الغيطي ومريم الخشت وعائشة بن أحمد.

الفيلم تدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابطًا بينها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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