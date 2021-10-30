صور| داخل طائرة.. هشام عاشور يصف زوجته نيللي كريم بـ"النينجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك لاعب الإسكواش العالمي هشام عاشور، متابعيه، لقطات جمعته بزوجته الفنانة نيللي كريم خلال تواجدهما داخل طائرة .

ونشر عاشور، الصور، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، وظهرت "نيللي" في الصور وهي ترتدي القناع الطبي "كمامة" ونظارة شمسية وتضع غطاء الرأس.

وعلق عاشور، على صورة لنيللي كريم، قائلاً: "من قال إن النينجا ليست حقيقية، لقد وجدت أحدهم بجواري".

واحتفلت نيللي، يوم 11 أغسطس 2021، بعقد قرانها وسط حضور عدد محدود من أصدقاء العروسين، ووكلت المنتج الكبير جمال العدل في عقد قرانها.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن، أبرزهم: "إلهام شاهين، هالة صدقي، جمال العدل، كارول سماحة، كريم فهمي، محمد فراج، مي سليم، ميس حمدان، ريهام عبدالغفور".

وكانت "نيللي" قد أجلت عقد القران لمدة ٣ أيام حدادًا على الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.

على جانب آخر، كان المخرج محمد العدل، أعلن عن تعاونه مع النجمة نيللي كريم في مسلسل يُعرض في رمضان 2022، ونشر صورة له مع نيللي عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "لتاني مرة بعد مسلسل لأعلى سعر، رمضان 2022 إن شاء الله، إنتاج جمال العدل، ولأول مرة في التليفزيون تأليف إبراهيم عيسى، يا كريم يا رب".