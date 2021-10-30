ياسمين صبري عن مسلسلها في رمضان: "يلقي الضوء على موضوع حساس جدا للمرأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن تفاصيل جديدة حول مسلسلها الدرامي الجديد، المقرر أن تخوض به المنافسة في دراما رمضان 2022 .

وقالت ياسمين، ببرنامج "ذا انسايدر": "مسلسلي في رمضان به قضية نسائية، لا أحب الحديث عن أي تفاصيل بخصوصه حاليًا، لكن هو يلقي الضوء على موضوع حساس جدا يخص المرأة، دون أن نقدمها بصورة محاضرة، ولكن المسلسل به رسائل كثيرة".

وأضافت: "أنا بحب المرأة جدًا وبحترمها وأشعر بها جدًا، وإن شاء الله في العمل القادم، نستطيع توصيل الرسالة التي نريدها وأكثر".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.