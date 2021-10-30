بعد كشفه أسرارها.. تطورات جديدة في أزمة ياسمين صبري مع والدها

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ 49 دقيقة

شهدت أزمة الفنانة ياسمين صبري مع والدها، تطورات جديدة تتمثل بدخول زوجها رجل الأعمال أحمد أو هشيمة على خط الأزمة.

وكشفت وسائل إعلام مصرية، عن أول تحرك لرئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، ضد والد زوجته الفنانة ياسمين صبري بعد كشفه أسرارها.

وقالت “صحيفة أخبار اليوم” المصرية، إن “أبو هشيمة، يبحث اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الطبيب أشرف صبري والد زوجته الفنانة ياسمين صبري، بتهمة السب والقذف والتطاول من خلال تصريحاته في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت الصحيفة أن “أبو هشيمة فضل عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أشرف صبري في الفترة الماضية لكونه والد زوجته، إلا أن تصريحاته زادت مؤخرا عن الحد المحتمل، الأمر الذي دفعه لبحث اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وكان أشرف صبري​، والد ياسمين صبري أكد عدم حضور ابنته حفل زفاف شقيقها بلال دون إبداء الأسباب، قائلا: “فرح إبني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكذب وخداع، أصبح لإبني أخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من الشياطين”.

فيما ردت الفنانة المصرية ياسمين صبري لأول مرة على والدها، كاشفة تفاصيل وأسرار حول حياتها وعلاقتها بأسرتها وطفولتها. وقالت ياسمين صبري، خلال لقاء لها في برنامج “ABtalks” على “يوتيوب”، إن علاقتها بوالدها منقطعة وأنها تربت بين والدتها وجدتها، مشيرة إلى جدتها كريمة، التي توفيت هذا العام بفيروس كورونا، هي من تولت تربيتها منذ الصغر.

ولفتت إلى أنها منذ انفصال والديها وهي بعمر العامين فقط، لا تعرف إلا والدتها وجديها من الأم، وقالت إن شخصية والدتها “صارمة” وأثرت كثيرا على تكوينها النفسي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” رمضان 2020، مع النجوم أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم.