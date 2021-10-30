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إصابة كلوي كارداشيان وابنتها بكورونا للمرة الثانية

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كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

كلوي كارداشيان

أعلنت كلوي، شقيقة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان، الجمعة، عن إصابتها وابنتها بفيروس “” المستجد.

وكتبت عارضة الأزياء، كلوي كارداشيان، عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أنها وابنتها ترو، ثبت إصابتهما بـ”كوفيد-19″.

وقالت كارداشيان (37 عاما) لمتابعيها البالغ عددهم 29 مليون متابع: “لحسن الحظ أنني تلقيت التطعيمات المضادة لكورونا، لذلك سيكون كل شيء على ما يرام”.

وأضافت أنها ستخضع مع ابنتها للحجر الصحي، وسيتبعان البروتوكول الصحي لحين شفائهما من فيروس كورونا.

وتابعت كلوي كارداشيان في إعلانها أنها اضطرت بسبب مرضها إلى إلغاء التزامات متعددة، وأعربت عن أسفها لعدم تمكنها من تنفيذ ارتباطاتها.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تصاب فيها كلوي كارداشيان بفيروس كورونا، بعد أن تم الكشف عن تشخيص إصابتها بـ”كوفيد-19″ في مارس/ آذار 2020، خلال إعلان ترويجي للموسم الأخير من برنامج تلفزيون الواقع “Keeping Up with the Kardashians”، الذي تم بثه في مارس 2021.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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