بعد أشهر من وفاتها.. دلال عبد العزيز تعود إلى صالات السينما

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

تعود الفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز، مجددا في السينمات، بعد أشهر من رحيلها، بعدما أصبحت حديث “السوشيال ميديا” في الساعات الماضية.

وكشف الفنان المصري محمد الشرنوبي، عن بوستر فيلمه الجديد “فرق خبرة”، والذي شاركه فيه الفنانة دلال عبد العزيز، التي توفيت في شهر أغسطس/ آب الماضي، متأثرة بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وسيتسنى لمحبي دلال عبد العزيز، مشاهدتها في دور العرض السينمائية وذلك في الفيلم المقرر أن يَبدأ عرضه في الثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ إصابتها بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي زوجها الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.