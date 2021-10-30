جومانا مراد تتحدث للمرة الأولى عن محاولتها الإنتحار

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2021 2:50 مساءً

كشفت الفنانة السورية، جومانا مراد، عن ندمها على بطولة أحد أفلامها السينمائية، كما تطرقت إلى حصول أبنائها على الجنسية الأمريكية.

وقالت في تصريحات لبرنامج “واحد من الناس”، المذاع على فضائية “الحياة” المصرية، أمس الجمعة، إنها ندمت على بطولة فيلم “لحظات أنوثة” بسبب تقديمها له وهي ما زالت صغيرة في السن، وكانت تفتقر وقتها إلى الخبرة الكافية لانتقاء أعمالها الفنية.

في المقابل، أشارت جومانا مراد في لقائها التلفزيوني، أمس الجمعة، إلى أنها لم تكن تتوقع أن يحقق مسلسلها “مطلوب رجال” نجاحا كبيرا وقت عرضه في عام 2010، وكان في اعتقادها أنه سيحقق نسب مشاهدة ضئيلة.

شهدت مقابلة جومانا مراد، مع برنامج “واحد من الناس” حديثها عن حصول أبنائها على الجنسية الأمريكية، موضحة أن طبيب توليدها في أمريكا، وأنها أجرت كل عمليات ولادتها هناك، وأكدت لا يوجد مانع من حصول أبنائها على الجنسية الأمريكية.

كما أفصحت الفنانة السورية في لقائها التلفزيوني عن أنها حاولت الانتحار في إحدى المرات بسبب تقمصها للأفلام السينمائية، ولطبيعتها العاطفية، وتناولت قرصين.

وتابعت أنه عندما اكتشف والدها محاولتها الانتحار عاتباها بشدة.

ولفتت إلى أنه في خلال فترة اعتزالها الفن لمدة 7 سنوات أنجبت عن طريق التلقيح الصناعي.

يشار إلى أن جومانا مرات فجعها الموت في شهر مارس/ آذار الماضي، عندما توفيت طفلتها ديانا.

وأقامت جومانا مراد عزاء لابنتها الراحلة في حديقة منزلها بحي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة، حضره العديد من أفراد أسرتها وأصدقائها المقربين، والفنانة التونسية درة وزوجها.