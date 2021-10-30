صور وفيديو.. “نبتة نادرة” تُزهر مرة كل 25 سنة وتموت بعد أسبوع

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أكتوبر 2021 04:10 مساءً - قام زوار ليدن في هولندا بوضع أيديهم على أنوفهم وهم يشاهدون زهرة نادرة ذات رائحة كريهة، يطلق عليها اسم “نبتة القضيب” بسبب شكلها الذي يشبه العضو الذكري، والتي ازدهرت لأول مرة منذ ما يقرب من 25 سنة في الحدائق النباتية الشهيرة في المدينة.

إنّ موطن نبتة Amorphophallus decus-silvae الأساسي هو الغابات الاستوائية المطيرة في إندونيسيا، وهي نادرة لأنها تتطلب مثل هذه البيئة الساخنة والرطبة.

ولكن واحدة منها بدأت تزهر في 22 تشرين الأول في hortus botanicus ليدن، واحدة من أقدم الحدائق النباتية في العالم، وازدهرت تماماً في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

يوم الجمعة، نشرت متطوعة الحديقة روس كوكين على tiktok، قائلة أنّ نبتة القضيب قد أزهرت بالكامل” وبأنّ العمال قد فتحوها حتى يتمكن الزوار من رؤية داخلها.

وأضافت انها لا تزال جميلة.

يعتقد علماء النبات في Hortus، الذي يعود تاريخه إلى عام 1638، أن هذه هي المرة الثالثة فقط التي تزهر فيها هذه الأنواع في أوروبا، وفقاً لإصدار صحفي.

آخر مرة أزهرت فيها نبتة مماثلة في ليدن هورتوس كان في عام 1997.

وكان متطوع الحديقة رودمر بوستما، يتابع هذه النبتة، التي تبلغ من العمر حوالي ست سنوات.

شوهد برعم لأول مرة في منتصف أيلول، وخلال ستة أسابيع نمت الننبتة إلى ما يقرب من قدمين.

بعد ذلك، كان الأمر أشبه بلعبة انتظار.

لسوء الحظ، فإنّ الزهرة تصدر رائحة نتنة تشبه إلى حد كبير اللحم المتعفن الذي يجذب الذباب.

وقال بوستما في فيديو على TikTok: “لم تكن رائحتها سيئة للغاية بعد، لكنها أصبحت أكثر كثافة في فترة ما بعد الظهر”.

هذه هي المرحلة الأولى من عملية التفتح: ارتفاع درجة حرارة السباديكس، أو الجزء الأبيض الشبيه بالقضيب من رأس زهرة النبات، والمعروف باسم الإزهار.

هذا الاحترار يؤدي إلى رائحة مميزة ومميتة.

عندما يأتي الذباب والملقحات الأخرى، تتحول Amorphophallus إلى مرحلة الذكورة، وتنتج حبوب اللقاح التي تغطي الحشرات التي تهبط عليها.

ثم يتوجه الذباب المغطى بحبوب اللقاح بحثاً عن نبات مزهر آخر للزيارة.

إذا كان النبات من نوع amorphophallus decus-silvae، فإنّ حبوب اللقاح سوف تتخلص من الحشرات وتخصب النبات.

لكنّ ليدن هورتوس لديه فقط “نبات القضيب”، لذلك قام الموظفون هناك بجمع حبوب اللقاح من الزهرة لمدة يومين لتخزينها أو مشاركتها مع مؤسسات أخرى.

تم وضع سلّم بجانب النبات ذو الحجم الهائل، لذلك يمكن لزوار الحديقة أن ينظروا إلى البرعم.

تظهر أزهار نباتات Amorphophallus من الكورم، وهي هياكل مستديرة مخبأة تحت التربة تتكون من قاعدة جذع منتفخة مغطاة بأوراق المقياس.

وقالت سوزان بيل، نائبة المدير التنفيذي للحديقة النباتية الأمريكية في واشنطن، لشبكة CNN: “هذا الازهار يستخدم كل الطاقة المخزنة في ذلك الكورم”. “لذا من أجل الإزهار مرة أخرى، يجب أن ينتج هذا الكورم سلسلة من الأوراق … في مدة ربما ثلاثة و10 أو 12 عاماً، من أجل الحصول على ما يكفي من الطاقة لبناء كمية احتياطية من الكورم.”

تأتي تسمية genus Amorphophallus من الكلمات اليونانية القديمة من كلمة “ممسوخ” و ‘القضيب أو العضو الذكري.

وتشمل حوالي 200 نبتة استوائية موطنها آسيا وأفريقيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ.

ترتبط نبتة amorphophallus decus-silvae ارتباطا وثيقاً بنبتة titanum Amorphophallus-أو “القضيب العملاق المشوه” والتي تملك أكبر إزهار من بني جنسها.

كان لها أيضاً رائحة متعفنة، ولهذا السبب يطلق عليها اسم “زهرة الجثة”.

ليدن هورتوس هو أيضاً موطن ل titanum Amorphophallus، والتي يمكن أن تستغرق ما يصل إلى سبع سنوات في دورتها المزهرة.

عندما تفتحت titanum Amorphophallus في حدائق شيكاغو النباتية في عام 2015، وصفها البستاني قائلاً بأنها تملك رائحة قوية جداً “شبيهة بالموت، أو الحفاضات القذرة، وبأنها تشبه قليلاً رائحة العث، أيضاً”، بحسب رويترز.

إنّ نبتة القضيب، زهرة الجثة والنوع الثالث، Amorphophallus gigas، كلها متأصلة في إندونيسيا، ولكن فقط Amorphophallus decus-silvae تنمو في جزيرة جافا.

أدرج (IUCN) الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة amorphophallus titanum على أنها نبتة مهددة بالانقراض في 2018، وبسبب قطع الأشجار وإزالة الغابات الزراعية، يعتقد أن هناك أقل من 1,000 منها في البرية.

يعمل علماء النبات على “شجرة عائلة” افتراضية لزهرة الجثة للتأكد من أنّ العدد الصغير من العينات القابلة للحياة، والتي معظمها مترابط ارتباطاً وثيقا ً، لا يؤدي إلى زواج الأقارب.

