بعد خلافهما… والد ياسمين صبري ينشر صور زوجها الأول «دودي» – تعرّفوا عليه!

كتب امير فتحي في السبت 30 أكتوبر 2021 03:51 مساءً - حرص الدكتور أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري على التعليق على تصريحات ابنته الأخيرة، خلال لقاء لها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامجه “ABtalks“، معتبرًا أنها كذب وإفتراء.

ونشر والد الفنانة المصرية مجموعة من الصورة لها اثناء حفل خطوبتها الأول على زوجها السابق محمد التي ذكرت في إحدى لقاءتها أنها دائمًا ما تناديه بـ” دودي”، كما نشر عدد من الصور لغرفة نومها بالمنزل التي كانت تعيش به مع اسرتها قبل الزواج.

وعلّق اشرف صبري قائلا :”بعد ماسمعت اكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره؟”

ياسمين صبري وزوجها الأول “محمد” في حفل خطوبتهما – الصورة من حساب د/ أشرف صبري على فيسبوك

واضاف :”اصدقاءنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية ياريت الناس اللي يعرفونا وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي ازاي في كل مراحلها وازاي اتخطبت وعملتلها اجمل حفلة ودي صورها.”

وتابع :”الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح اخوها ولو اب اهتم بفرح ابنه وزعلان ان اخواته ماجوش مش حيهتم ببنته؟”

واوضح :”انا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر ان الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش انها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب امها لانه حكالي وقالي امها خربت بيتنا.”

وانهي حديثه قائلا :”واتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها وعشان كده انا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده.. وحسبي الله ونعم الوكيل “

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يُذكر أن زوج ياسمين الأول يعمل كطبيب في مدينة الإسكندرية، ويمتلك مستشفى خاص. وكشفت صبري في إحدى مقابلاتها التلفزيونية مع الفنانة القديرة “إسعاد يونس” في” برنامج صاحبة السعادة”، تفاصيل من حياتها مع زوجع الأول الذي يدعي “محمد” وهو رياضي، وقد تعرفت عليه نتيجة عمل والدها الطبيب بالمستشفى نفسها، ويكبرها بسنوات وذلك قبل دخولها عالم الفن والشهرة، ثم بعد ذلك بدأت خطواتها الفنّية الأولى كموديل إعلانات.

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