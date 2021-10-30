محمود العسيلي في رسالة رومانسية لزوجته.. والأخيرة تردّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان المصري محمود العسيلي بعيد ميلاد زوجته خبيرة التجميل والموضة أمنية عبد المنعم، موجِّهاً لها كلمات رومانسية، عبَّر فيها عن حُبِّه الشديد لها، وتقديره كونها استطاعت أن تُشعره بالأمان والثقة والحب في حياته الزوجية، على حد قوله.

ونشر العسيلي عبر صفحته في “انستغرام” صورةً جمعته بزوجته، عايدها من خلالها بمناسبة عيد ميلادها، كما زيَّنها بمنشورٍ كشف من خلاله عن المعنى الحقيقي للحب، وماذا يُمثِّل له بصفة شخصية، مؤكداً أنّ الحب بالنسبة له هو المنزل والأمان والراحة والثقة في النصف الآخر، حسب تعبيره.

وقال العسيلي: “للحب تعريفات مختلفة وفقاً لأولويات كل منّا، بالنسبة لي الحب هو أنّ النصف الآخر سيقبلك ويحبك في ضعفك قبل قوتك وأيامك السيئة أكثر من أفضل أيامك، الحب هو أن تكون نفسك من دون تفكير أو تبريرات”.

ووجّه العسيلي رسالته لزوجته قائلاً: “وجدت المنزل معكِ، ومعكِ يمكنني أن أكون ما أنا عليه حقاً، عيد ميلاد سعيد وأعياد ميلاد كثيرة قادمة، أحبكِ على الحلوة والمرة هنعيش سوا”.

من جانبها، عبّرت أمنية عبد المنعم عن سعادتها البالغة برسالة زوجها الرومانسية، والتي لاقت إعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا، لتردّ قائلةً: “أنا أحبكِ كثيراً يا أحلى حاجة حصلتلي في حياتي”.

وجرى عقد قران محمود العسيلي وخبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم مطلع يناير من العام الماضي، وهي الزيجة الثالثة له، ووقتها شارك الجمهور مجموعةً من الصور، تُوثِّق لحظة عقد القران، وتوقيع زوجته على عقد الزواج، وبعض الصور العائلية، وكذلك نشرت زوجته صوراً تجمعهما.

وكان محمود العسيلي قد احتفل بعيد زواجه الأول في 7 يناير من العام الجاري، إذ وصفها حينها بقوله: “بطاطستي”، من خلال نشره صورة تجمعهما مُعلقاً عليها: “عيد زواج سعيد زوجتي العزيزة اللذيذة.. كل عام وأنتِ بطاطستي”.